Тренер «Тампы»: «Мы всегда хотим пройти дальше, какого бы соперника ни получили»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги первого раунда плей-офф НХЛ против «Коламбуса» (4-1).

— Все-таки забавно, как ведут себя хоккейные боги: пройти то, через что мы прошли в прошлом году, преодолеть через столько сомнений по поводу всего, что мы делали, пережить эту паузу, переварить новые правила с этим перепосевом — и все равно получить в соперники ту же команду! — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Легко теперь, сидя тут, говорить, как это хорошо, что мы снова с ними встретились, но я действительно рад, что это произошло, и что мы добились такого результата.

Естественно, мы всегда хотим пройти дальше, какого бы соперника ни получили. Просто так повернулось, что судьба дала нам второй шанс, который далеко не всегда и не всем достается. Дальше вопрос в том, как ты этим шансом воспользуешься.

Нам потребовалось много роста. Даже не в том, как мы играем в хоккей — нам пришлось вырасти как команде, — сказал Купер. — Все наши недочеты, в том числе и тренерского штаба, были между ушами. Но в конечном итоге, какой бы план ты ни предложил команде, выходить на лед и воплощать его должны игроки. Так что вся заслуга в этой победе принадлежит им.