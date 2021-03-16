Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн 16 марта в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал возвращение к матчам нападающего Артемия Панарина.

«Вы же видите, что наша команда выглядит совсем иначе, когда он есть в заявке. Состав сбалансирован. Игрок такого калибра делает команду намного опаснее для соперника, а наши игроки чувствуют себя увереннее. Конечно, он придал нам сил в двух последних поединках», — считает Куинн.

24 февраля февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, однако взял отпуск посреди сезона. 10 марта россиянин вернулся к тренировкам и уже успел провести два матча.

Всего в активе Панарина в нынешнем сезоне НХЛ 22 (6+16) очка в 16 встрачах.