Панарин рассказал, чем занимался во время паузы посреди сезона

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин 16 марта в интервью официальному сайту НХЛ рассказал, чем занимался во время паузы посреди сезона.

«Чем занимался? Пожалуй, я больше отдыхал. Это урок. Порой стоит отдохнуть, чтобы играть лучше», — заявил Панарин.

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».

В «Рейнджерс» сообщили, что хоккеист отверг все обвинения в свой адрес, однако взял отпуск посреди сезона. 10 марта россиянин вернулся к тренировкам и уже успел провести два матча.

Всего в активе Панарина в нынешнем сезоне НХЛ 22 (6+16) очка в 16 матчах.