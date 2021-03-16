Малкин быстрее Овечкина набрал 1100 очков в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча с «Бостоном» (4:1) достиг отметки в 1100 очков в НХЛ. На это у него ушло 935 матчей, что является вторым результатом в лиге среди действующих хоккеистов.

Быстрее такое количество очков набрал только парнер Малкина по команде Сидни Кросби. Для покорения отметки в 1100 очков у него ушло 850 матчей.

Другой российский нападающий Алекснадр Овечкин сыграл 978 матчей, чтобы набрать 1100 очков.

Малкин стал третьим игроком из России, набравшим столько очков в НХЛ. Выше него в списке лучших российских бомбардиров идут только Овечкин (1299 в 1176 матчах), а также экс-форвард «Детройта» Сергей Федоров (1179 в 1248 матчах).

Напомним, в игре с «Бостоном» у Малкина 2 (1+1) очка. Всего в этом сезоне 34-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.