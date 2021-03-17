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Эспозито поздравил Овечкина с рекордной шайбой

07:34
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Легндарный Фил Эспозито, один из основателей «Тампы», поздравил российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордным голом. В сегодняшне матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:1) он забросил одну шайбу и вышел на чистое 6-е место по голам в лиге за всю историю — 718, опередив Эспозито (717).

1&nbsp;г марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Александр Овечкин в&nbsp;атаке.Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Айлендерс»

«Поздравляю тебя. Ты фантастический хоккеист. Не представляю, как тебе удается забивать все эти голы, когда соперники в такой надежной экипировке блокируют броски. Удачи! Продолжай в том же духе, но не против «Лайтнинг», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бэкстрема.

Овечкин в сегодняшнем матче забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (718 голов) и достиг отметки в 1300 набранных очков за карьеру (сейчас уже 1301 (718+583)).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-obognal-esposito/c-322592656

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