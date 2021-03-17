Эспозито поздравил Овечкина с рекордной шайбой

Легндарный Фил Эспозито, один из основателей «Тампы», поздравил российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордным голом. В сегодняшне матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:1) он забросил одну шайбу и вышел на чистое 6-е место по голам в лиге за всю историю — 718, опередив Эспозито (717).

«Поздравляю тебя. Ты фантастический хоккеист. Не представляю, как тебе удается забивать все эти голы, когда соперники в такой надежной экипировке блокируют броски. Удачи! Продолжай в том же духе, но не против «Лайтнинг», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бэкстрема.

Овечкин в сегодняшнем матче забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (718 голов) и достиг отметки в 1300 набранных очков за карьеру (сейчас уже 1301 (718+583)).