Бучневич признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (4:3 ОТ) 28-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.

Первой звездой дня стал нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. Он оформил хет-трик в матче с «Рейнджерс» (5:2). Третья звезда — форвард «Колорадо» Логан О'Коннор, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Лос-Анджелес» (5:1).