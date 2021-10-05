Тренер «Нэшвилла» перенес сердечный приступ

54-летний ассистент главного тренера «Нэшвилла» Тодд Ричардс перенес сердечный приступ, сообщает TSN.

Его уже выписали из больницы, сейчас ему необходим покой. Клуб ожидает его полного восстановления.

С 2009 по 2011 годы Ричардс являлся главным тренером «Миннесоты», а с 2012-го по 2015-й он возглавлял «Коламбус». Затем в 2016 году он оказался в роли ассистента тренера «Тампа-Бэй», проработав там до 2020 года, став обладателем Кубка Стэнли. В октябре этого же года он перешел на работу в «Нэшвилл».