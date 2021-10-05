Агент Айкела провел встречу с руководством «Баффало»

Агент Джей Пи Бэрри, который с недавнего времени представляет интересы нападающего «Баффало» Джейка Айкела, провел встречу с руководством клуба. «Сэйбрз» все еще не хотят, чтобы хоккеисту была сделана операция, и настаивают на консервативном лечении. Также в клубе не дают доступа к медицинским отчетам по Айкелу, чтобы агенты могли обратиться за альтернативной точкой зрения, сообщает в подкасте 32 Thoughts инсайдер Эллиотт Фридман.

При этом, согласно коллективному соглашению между НХЛ и Ассоциацией игроков лиги, именно клуб, а не хоккеист принимает окончательное решение в подобных вопросах.

Напомним, между клубом и хоккеистом существуют разногласия по поводу лечения травмы шеи: хоккеист склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как до сих пор ее не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Национальной хоккейной лиги форвард провел 21 матч и набрал 18 очков: забросил 2 шайбы и отдал 16 результативных передач.