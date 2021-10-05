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«Флорида» отпустила Бобровского из расположения команды. Его жена ждет первого ребенка

17:52
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский на время покинул расположение команды. Его жена, Ольга, в ближайшее время должна родить первого ребенка, сообщает журналист Джордж Ричардс.

В прошедшем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой одержал 19 побед при 90,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,91.

Также на его счету один матч на чемпионате мира-2021 в Риге, в котором он потерпел поражение.

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Иван Шитик все материалы автора

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