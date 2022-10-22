Тренер «Миннесоты» рассказал о психологической усталости у Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон рассказал, что у российского нападающего Кирилла Капризова есть психологические проблемы, как и у всей команды.

«На самом деле я обратился к Капризову, потому что мы удвоили его время в овертайме. Я пошел на это, думая, что, может быть, он просто не может уйти со льда и что он достаточно восстановился. Но это психологическая усталость. Надеюсь, эта победа позволит нам вздохнуть с облегчением и двигаться вперед. Это не только про Кирилла, это у всех нас. Очевидно, что мы должны сохранить это чувство. Нам нужно играть немного расслабленнее», — цитирует The Atheltic Эвасона.

В пятницу, 21 октября, «Уайлд» одержали первую победу в сезоне благодаря голу Капризова в овертайме.