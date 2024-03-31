Тренер «Колорадо» объяснил замену Георгиева в матче с «Нэшвиллом»

Тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал замену вратаря Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:4).

«Он не был в тонусе, поэтому решили его заменить», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

28-летний россиянин отразил 9 бросков из 13 и был заменен на 21-й минуте.

В текущем сезоне Георгиев провел 58 матчей, дважды сыграв на ноль и отразив 90,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2.85.