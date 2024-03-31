Егор Афанасьев может вернуться в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», нападающий системы «Нэшвилла» Егор Афанасьев в ближайшее межсезонье может вернуться в ЦСКА.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл два матча в регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ он провел за «Милуоки» 47 матчей, в которых набрал 47 (23+24) очков.

Афанасьев ранее играл за ЦСКА в сезоне-2020/21. «Нэшвилл» выбрал россиянина под 45-м номером драфта НХЛ в 2019 году.