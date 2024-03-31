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Сегодня, 10:50

Егор Афанасьев может вернуться в ЦСКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Егор Афанасьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий системы «Нэшвилла» Егор Афанасьев в ближайшее межсезонье может вернуться в ЦСКА.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл два матча в регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ он провел за «Милуоки» 47 матчей, в которых набрал 47 (23+24) очков.

Афанасьев ранее играл за ЦСКА в сезоне-2020/21. «Нэшвилл» выбрал россиянина под 45-м номером драфта НХЛ в 2019 году.

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ХК ЦСКА (Москва)
5
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«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 74 50 24 104
2 Каролина 75 47 28 101
3 Вашингтон 73 36 37 82
4 Филадельфия 75 36 39 82
5 Айлендерс 73 31 42 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 73 32 41 75
8 Коламбус 74 24 50 60
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 43 32 101
2 Флорида 74 47 27 99
3 Торонто 73 42 31 93
4 Тампа-Бэй 73 41 32 89
5 Детройт 74 36 38 80
6 Баффало 75 35 40 75
7 Оттава 73 33 40 70
8 Монреаль 73 28 45 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 75 47 28 103
2 Колорадо 74 47 27 100
3 Виннипег 74 44 30 94
4 Нэшвилл 74 43 31 90
5 Сент-Луис 74 39 35 82
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 74 31 43 67
8 Чикаго 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 73 45 28 98
2 Эдмонтон 72 45 27 94
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 73 38 35 87
5 Калгари 73 34 39 73
6 Сиэтл 73 30 43 73
7 Анахайм 74 24 50 52
8 Сан-Хосе 73 17 56 42
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
31.03 01:00
Колорадо – Нэшвилл
 7 : 4
31.03 01:00
Аризона – Рейнджерс
5 : 8
31.03 02:00
Монреаль – Каролина
 0 : 3
31.03 02:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 5
31.03 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
4 : 1
31.03 02:00
Коламбус – Питтсбург
 4 : 3 Б
31.03 02:00
Баффало – Торонто
 0 : 3
31.03 02:00
Вашингтон – Бостон
 2 : 3 Б
31.03 02:00
Виннипег – Оттава
 2 : 3
31.03 03:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 0 : 4
31.03 05:00
Сиэтл – Даллас
 0 : 3
31.03 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 4 : 2
31.03 22:30
Ванкувер – Анахайм
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 74 127
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 126
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 125
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 60
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 71 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 74 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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