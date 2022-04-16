Тротц: «Сорокин на одном уровне с Шестеркиным»

Тротц заявил, что Сорокин не хуже Шестеркина, просто люди еще об этом не знают

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:0) прокомментировал игру российсского голкипера Ильи Сорокина.

Он сравнил его с другим российским голкипером Игорем Шестеркиным, который выступает за «Рейнджерс».

«Скорее всего, у него не будет много голосов в выборе обладателя «Везина Трофи», потому что мы не попадаем в плей-офф. В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестеркине. Наш парень на одном уровне в ним. Просто люди еще не знают об этом», — приводит слова Тротца Newsday.

В этом сезоне 26-летний Сорокин провел 47 матчей, в среднем за игру отражая 92,8 процента бросков и пропуская 2,29 шайбы.