Форвард «Ванкувера» Хорват из-за травмы может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ

Форвард «Ванкувера» Бо Хорват 15 апреля получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:1).

У 27-летнего канадца повреждение нижней части тела после столкновения с защитником «Койотиз» Антоном Строльманом. Хорват будет повторно обследован через две недели и может пропустить остаток регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Хорват провел 70 матчей, в которых набрал 52 (31+21) очка.