Торторелла — о лучшем бомбардире МЧМ-2024: «Готье не хотел играть за «Филадельфию»? Тогда он нам не нужен»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла выразил свое безразличие к форварду Каттеру Готье, которого «Флайерз» обменяли в «Анахайм».

За Готье «Филадельфия» получила защитника Джейми Драйсдейла и пик второго раунда на драфте НХЛ-2025.

«Готье не хотел играть за «Филадельфию»? Тогда он нам не нужен. Я не знаю Каттера из дыры. Мне не слишком интересно говорить о нем. Я скорее поговорю о Джейми, он тот парень, который приедет сюда», — приводит слова Тортореллы TSN.

Готье был выбран «Филадельфией» под 5-м номером драфта НХЛ-2022. Хоккеист провел два последних сезона в NCAA за «Бостон» и не хотел играть за «Флайерз». Он отказывался от встречи с генменеджером «Филадельфии».

19-летний хоккеист занял первое место в списке бомбардиров МЧМ-2024, набрав 12 (2+10 очков), и стал чемпионом турнира.