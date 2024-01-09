Панарин обошел Ларионова по количеству голевых передач в НХЛ
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин обошел Игоря Ларионова по количеству результативных передач в НХЛ.
В ночь на 9 января в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:6) Панарин сделал 476-ю голевую передачу в лиге. Он обошел Игоря Ларионова и вышел на 11-е место в списке лучших российских ассистентов. Лидирует по этому показателю Евгений Малкин с 778 результативными передачами.
В списке лучших российских бомбардиров НХЛ Панарин с 718 очками занимает 15-е место, уступая 1 балл Алексею Жамнову.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|39
|18
|21
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|37
|20
|17
|47
|4
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|5
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|40
|17
|23
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|40
|26
|14
|55
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|36
|20
|16
|46
|4
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|5
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|40
|9
|31
|21
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
|9.01
|03:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|1 : 4
|9.01
|03:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|3 : 6
|9.01
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|0 : 4
|9.01
|05:00
|
Колорадо – Бостон
|4 : 3 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|36
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
Новости