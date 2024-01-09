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Сегодня, 09:53

Панарин обошел Ларионова по количеству голевых передач в НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин обошел Игоря Ларионова по количеству результативных передач в НХЛ.

В ночь на 9 января в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:6) Панарин сделал 476-ю голевую передачу в лиге. Он обошел Игоря Ларионова и вышел на 11-е место в списке лучших российских ассистентов. Лидирует по этому показателю Евгений Малкин с 778 результативными передачами.

В списке лучших российских бомбардиров НХЛ Панарин с 718 очками занимает 15-е место, уступая 1 балл Алексею Жамнову.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
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«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 39 24 15 55
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Детройт 40 20 20 44
5 Тампа-Бэй 41 19 22 43
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 35 14 21 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 26 13 56
2 Колорадо 41 26 15 55
3 Даллас 39 23 16 51
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 38 19 19 40
7 Миннесота 39 17 22 38
8 Чикаго 40 12 28 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 40 26 14 55
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 36 20 16 46
4 Эдмонтон 36 20 16 41
5 Сиэтл 39 16 23 41
6 Калгари 40 17 23 39
7 Анахайм 39 13 26 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
9.01 03:00
Филадельфия – Питтсбург
 1 : 4
9.01 03:00
Рейнджерс – Ванкувер
 3 : 6
9.01 04:00
Миннесота – Даллас
 0 : 4
9.01 05:00
Колорадо – Бостон
 4 : 3 Б
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 41 66
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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