Панарин обошел Ларионова по количеству голевых передач в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин обошел Игоря Ларионова по количеству результативных передач в НХЛ.

В ночь на 9 января в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:6) Панарин сделал 476-ю голевую передачу в лиге. Он обошел Игоря Ларионова и вышел на 11-е место в списке лучших российских ассистентов. Лидирует по этому показателю Евгений Малкин с 778 результативными передачами.

В списке лучших российских бомбардиров НХЛ Панарин с 718 очками занимает 15-е место, уступая 1 балл Алексею Жамнову.