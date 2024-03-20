«Коламбус» проиграл «Детройту» в овертайме. Марченко забросил одну шайбу

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«Детройт» в овертайме переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил одну шайбу. Голкипер Даниил Тарасов отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

«Детройт» набрал 76 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 58 очков.