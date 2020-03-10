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«Торонто» заключил контракт с нападающим Михаилом Абрамовым

21:18
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«Торонто» заключил стандартный контракт новичка с нападающим Михаилом Абрамовым, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний россиянин был выбран «Мэйпл Ливз» под общим 115-м номером на драфте-2019.

В этом сезоне он выступает юниорской лиге Квебека за «Викториявилль» и в 63 матчах набрал 76 (35+41) очков.

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