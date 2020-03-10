«Торонто» заключил контракт с нападающим Михаилом Абрамовым

«Торонто» заключил стандартный контракт новичка с нападающим Михаилом Абрамовым, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний россиянин был выбран «Мэйпл Ливз» под общим 115-м номером на драфте-2019.

The Maple Leafs have signed forward Mikhail Abramov to a three-year entry level contract.



Details: https://t.co/24dKvCofhG#LeafsForever pic.twitter.com/fbRu83GFum — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 10, 2020

В этом сезоне он выступает юниорской лиге Квебека за «Викториявилль» и в 63 матчах набрал 76 (35+41) очков.