Российский голкипер «Торонто» Самсонов нейтрализовал выход 2 в 0, сделав 3 сэйва подряд

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов спас свою команду от гола, когда его команда играла в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

В начале второго периода игроки «Мэйпл Лифс» совершили потерю шайбы в атаке, и хоккеисты «Джетс» Морган Бэррон и Адам Лаури убежали на рандеву с вратарем, но не смогли открыть счет, так как россиянин совершил три сэйва подряд.