«Торонто» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» на своем льду выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Мэйпл Лифс» прервали трехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» набрал 91 очко и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 81 очко.

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