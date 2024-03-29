Барбашев стал третьей звездой матча «Вегас» — «Виннипег»

«Вегас» на выезде выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Джетс» потерпели пятое поражение подряд. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан третьей звездой матча. В этой встреча он забил два гола.

Первой звездой стал одноклубник россиянина голкипер Логан Томпсон. Вторая звезда — у форварда «Виннипега» Джоша Моррисси.

«Вегас» набрал 88 очков и идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Виннипег» занимает 4-е место — 94 очка.