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Сегодня, 06:54

«Рейнджерс» обыграли «Колорадо». Панарин — автор победного буллита

Евгений Козинов
Корреспондент
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НХЛ. «Колорадо» — «Рейнджерс» — 2:3 Б.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на выезде выиграли у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

Автором победного буллита стал российский форвард Артемий Панарин, которого признали первой звездой встречи. Также на его счету в этой игре одна голевая передача. Он достиг отметки в 103 (43+60) очка за сезон.

Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 38 из 40 бросков. Его признали третьей звездой встречи. Ворота «Эвеланш» защищал Александр Георгиев, который сделал 23 сэйва.

«Рейнджерс» набрали 102 очка и лидируют в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 3-м месте в Западной конференции — 98 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Миттельштадт — 17 (Духайм, Мэнсон), 39:27 — 1:0. Какко — 11, 42:59 — 1:1. Крайдер — 34 (бол., Трочек, Панарин), 49:35 — 1:2. Тэйвз — 12, 52:47 — 2:2.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Георгиев — Шестеркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (6+12+17+5) — 25 (6+10+7+2).

Наши: Тренин (9.32/0/0) — Панарин (20.29/3/0).

29 марта. Денвер. Ball Arena. 18130 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 73 49 24 102
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 73 36 37 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 73 46 27 97
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 73 36 37 79
6 Баффало 73 34 39 73
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 73 45 28 99
2 Колорадо 73 46 27 98
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 72 43 29 90
5 Сент-Луис 73 39 34 82
6 Миннесота 72 35 37 79
7 Аризона 72 30 42 65
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 71 44 27 92
3 Вегас 73 40 33 88
4 Лос-Анджелес 72 38 34 87
5 Сиэтл 71 29 42 71
6 Калгари 72 33 39 71
7 Анахайм 72 24 48 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
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Торонто – Вашингтон
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Флорида – Айлендерс
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29.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 2
29.03 02:00
Оттава – Чикаго
 2 : 0
29.03 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 0
29.03 02:00
Монреаль – Филадельфия
 4 : 1
29.03 03:00
Миннесота – Сан-Хосе
 3 : 1
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Сент-Луис – Калгари
 5 : 3
29.03 03:00
Виннипег – Вегас
 1 : 4
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 1
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Колорадо – Рейнджерс
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Сиэтл – Анахайм
 4 : 2
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Аризона – Нэшвилл
 8 : 4
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 71 124
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 70 53
Сэм Райнхарт

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И КН
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Луи Доминге

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