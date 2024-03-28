НХЛ: «Торонто» — «Вашингтон», «Миннесота» — «Сан-Хосе». Расписание матчей 29 марта

Регулярный чемпионат НХЛ.

02:00 мск. «Каролина» — «Детройт»

02:00. «Монреаль» — «Филадельфия»

02:00. «Оттава» — «Чикаго»

02:00. «Питтсбург» — «Коламбус»

02:00. «Торонто» — «Вашингтон»

02:00. «Флорида» — «Айлендерс»

03:00. «Виннипег» — «Вегас»

03:00. «Миннесота» — «Сан-Хосе»

03:00. «Сент-Луис» — «Калгари»

04:00. «Колорадо» — «Рейнджерс»

04:00. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

05:00. «Аризона» — «Нэшвилл»

05:00. «Ванкувер» — «Даллас»

05:00. «Сиэтл» — «Анахайм»

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Матч против худшей команды «Востока» — идеальный шанс для «Питтсбурга» набрать очки. В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу Малкина и компании предложено поставить за 1.72, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья котируется за 5.00 (17%), триумф «Коламбуса» — за чуть меньшие 3.95 (25%).

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