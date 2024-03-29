Панарин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс», Шестеркин — третья

«Рейнджерс» в серии буллитов обыграли «Колорадо» в матче НХЛ — 3:2.

По итогам матча первой звездой признан форвард победителей Артемий Панарин, который забил победный буллит и отметился ассистом.

Второй звездой стал защитник «лавин» Девон Тэйвз, забросивший одну шайбу, третьей — вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (39 сейвов).

«Рейнджерс» набрали 102 очка и лидируют в Восточной конференции. «Колорадо» идет на третьем месте в Западной конференции — 98 очков.