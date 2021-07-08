Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Торонто» продлил контракт с защитником Дермоттом на 2 года

8 июля 2021, 23:55
Теги:

«Торонто» на официальном сайте объявил о подписание нового контракта с защитником Трэвисом Дермоттом.

Соглашение рассчитано на 2 года. За это время 24-летний канадец заработает 3 миллиона долларова (кэпхит — 1,5 миллиона).

В завершившемся сезоне защитник набрал 6 (2+4) очков в 51 матче чемпионата НХЛ. В плей-офф не отметился результативными действиями в 3 играх.

Дермотт был задрафтован «Торонто» во втором раунде драфта-2015 под общим 34-м номером. Всего в лиге хоккеист провел 208 игр и набрал 47 (11+36) баллов при показателе полезности «+24».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-sign-dermott-to-contract-extension/c-325605520

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Предлагаю сделать 8 июля нерабочим днем». Реакция болельщиков на отставку Черчесова
Президент РФС Дюков прокомментировал отставку Черчесова
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд