«Торонто» продлил контракт с защитником Дермоттом на 2 года

«Торонто» на официальном сайте объявил о подписание нового контракта с защитником Трэвисом Дермоттом.

Соглашение рассчитано на 2 года. За это время 24-летний канадец заработает 3 миллиона долларова (кэпхит — 1,5 миллиона).

Dermy has a new deal!



Travis Dermott has signed a two-year contract extension. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 8, 2021

В завершившемся сезоне защитник набрал 6 (2+4) очков в 51 матче чемпионата НХЛ. В плей-офф не отметился результативными действиями в 3 играх.

Дермотт был задрафтован «Торонто» во втором раунде драфта-2015 под общим 34-м номером. Всего в лиге хоккеист провел 208 игр и набрал 47 (11+36) баллов при показателе полезности «+24».