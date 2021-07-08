«Торонто» продлил контракт с защитником Дермоттом на 2 года
8 июля 2021, 23:55
«Торонто» на официальном сайте объявил о подписание нового контракта с защитником Трэвисом Дермоттом.
Соглашение рассчитано на 2 года. За это время 24-летний канадец заработает 3 миллиона долларова (кэпхит — 1,5 миллиона).
В завершившемся сезоне защитник набрал 6 (2+4) очков в 51 матче чемпионата НХЛ. В плей-офф не отметился результативными действиями в 3 играх.
Дермотт был задрафтован «Торонто» во втором раунде драфта-2015 под общим 34-м номером. Всего в лиге хоккеист провел 208 игр и набрал 47 (11+36) баллов при показателе полезности «+24».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-sign-dermott-to-contract-extension/c-325605520
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