"Торонто" переиграл "Оттаву", продлив победную серию

"Торонто" выиграл у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4). "Мэйпл Ливз" одержал третью победу кряду. Для "Сенаторз" это пятое подряд поражение.

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Оттава" - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Голы: Хаймэн - 10 (Марнер, Таварес), 7:46 - 1:0. Пяйярви-Свенссон - 6 (Пажо, Ладжой), 17:18 - 1:1. Дюшен - 22 (Дзингел, Райан), 21:35 - 1:2. Юнссон - 13 (Готье), 34:20 - 2:2. Мэттьюс - 24, 36:29 - 3:2. Таварес - 32 (Марнер, Капанен), 38:20 - 4:2. Шабо - 11 (Ткачак, Стоун), 40:40 - 4:3. Пяйярви-Свенссон - 7 (Смит, Пажо), 43:59 - 4:4. Райлли - 14 (Хаймэн), 49:12 - 5:4.

Вратари: Андерсен - Андерсон (58:51).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 30 (11+12+7) - 44 (11+16+17).

Наши: Зайцев (20.39/1/-1) - -.

7 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.