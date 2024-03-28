«Нью-Йорк» одержал победу над «Торонто». Макбрайд набрал 29 очков
«Торонто» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:145. «Никс» одержали третью победу подряд.
В других встречах «Атланта» выиграла у «Портленда» (120:106), «Филадельфия» потерпела поражение от «Клипперс» (107:108).
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нью-Йорк» — 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)
Т: Дик (23), Трент (18), Темпл (15), Фримен-Либерти (14), Олиник (13).
Н: Макбрайд (29), Брансон (26), Ачиува (19 + 12 подборов), Богданович (18), Дивинченцо (16).
«Атланта» — «Портленд» — 120:106 (26:29, 39:29, 35:28, 20:20)
А: Мюррэй (30), Мэтьюз (21), Богданович (16), Хантер (13), Капела (13 + 10 подборов).
П: Бэнтон (31), Камара (17), Хендерсон (15), Рит (13).
«Филадельфия» — «Клипперс» — 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
Ф: Макси (26), Убре (17 + 11 подборов), Хилд (17), Харрис (14).
К: Джордж (22 + 10 подборов), Ленард (17), Харден (16 + 14 передач), Мэнн (14).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|72
|48
|24
|100
|2
|Каролина
|73
|45
|28
|97
|3
|Филадельфия
|73
|36
|37
|82
|4
|Вашингтон
|71
|36
|35
|81
|5
|Нью-Джерси
|73
|36
|37
|76
|6
|Айлендерс
|71
|30
|41
|75
|7
|Питтсбург
|71
|31
|40
|72
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|42
|31
|99
|2
|Флорида
|72
|46
|26
|97
|3
|Торонто
|71
|40
|31
|89
|4
|Тампа-Бэй
|71
|39
|32
|85
|5
|Детройт
|72
|36
|36
|79
|6
|Баффало
|72
|34
|38
|73
|7
|Монреаль
|71
|27
|44
|66
|8
|Оттава
|70
|30
|40
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|73
|45
|28
|99
|2
|Колорадо
|72
|46
|26
|97
|3
|Виннипег
|72
|44
|28
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|43
|29
|90
|5
|Сент-Луис
|72
|38
|34
|80
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|72
|30
|42
|65
|8
|Чикаго
|72
|21
|51
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|72
|45
|27
|98
|2
|Эдмонтон
|70
|43
|27
|90
|3
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|87
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|86
|5
|Калгари
|71
|33
|38
|71
|6
|Сиэтл
|71
|29
|42
|71
|7
|Анахайм
|72
|24
|48
|52
|8
|Сан-Хосе
|71
|16
|55
|40
|28.03
|02:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|28.03
|02:30
|
Тампа-Бэй – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|72
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|123
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|119
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|59
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|69
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|72
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|22
|1.96