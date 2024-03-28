«Оттава» на выезде обыграла «Баффало». Зуб забросил одну шайбу

«Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Сенаторз» одержали третью победу подряд.

Российский защитник гостей Артем Зуб отметился одной заброшенной шайбой. Теперь у него в этом сезоне 4 гола и 20 голевых передач (24 очка).

«Оттава» на брала 66 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 73 очка.