«Вашингтон» разгромил «Коламбус». Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Его соотечественник и одноклубник Евгений Кузнецов забросил одну шайбу.

«Вашингтон» идет на 8-м месте в Восточной конференции, а «Коламбус» — на 9-м.