«Торонто» хочет обменять нападающего Ричи

«Торонто» ищет варианты обмена нападающего Ника Ричи, сообщает Sportsnet.

Ранее игрок был выставлен на драфт отказов, а затем отправлен в АХЛ.

Контракт Ричи с кэпхитом в 2,5 миллиона долларов рассчитан еще на один сезон.

В этом регулярном чемпионате 26-летний вингер провел 33 матча и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «минус 6».