Форвард «Виннипега» Уилер признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (5:2) форвард принял участие во всех заброшенных шайбах своей команды. На его счету дубль и 3 голевых передачи.

Второй звездой дня стал вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, который отразил 51 из 53 бросков по своим воротам в игре с «Торонто» (3:2) и сделал 2 результативных передачи.

Третья звезда дня — голкипер «Бостона» Джереми Суэймен, который отразил все 30 бросков по своим воротам в матче против «Оттавы» (2:0).