Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» обыграть «Баффало»

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«Торонто» на своем льду обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Сэйбрз» потерпели второе поражение подряд.

На 3-й минуте второго периода нападающий Вильям Нюландер открыл счет. Почти сразу гости отыгрались благодаря голу Виктора Олофссона. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Торонто» набрал 80 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке — 63 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Баффало» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нюландер — 34 (Бертуцци, Доми), 22:29 — 1:0. Олофссон — 5 (Гиргенсонс), 26:31 — 1:1. Мэттьюс — 54 (Марнер, Райлли), 64:20 — 2:1.

Вратари: Самсонов — Луукконен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (6+9+10+2) — 25 (10+9+3+3).

Наши: Любушкин (19.34/1/+1) — -.

7 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18624 зрителя.