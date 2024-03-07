Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» обыграть «Баффало»
«Торонто» на своем льду обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Сэйбрз» потерпели второе поражение подряд.
На 3-й минуте второго периода нападающий Вильям Нюландер открыл счет. Почти сразу гости отыгрались благодаря голу Виктора Олофссона. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.
«Торонто» набрал 80 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке — 63 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Баффало» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Нюландер — 34 (Бертуцци, Доми), 22:29 — 1:0. Олофссон — 5 (Гиргенсонс), 26:31 — 1:1. Мэттьюс — 54 (Марнер, Райлли), 64:20 — 2:1.
Вратари: Самсонов — Луукконен.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (6+9+10+2) — 25 (10+9+3+3).
Наши: Любушкин (19.34/1/+1) — -.
7 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18624 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|62
|36
|26
|80
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|63
|29
|34
|63
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|63
|38
|25
|81
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|7.03
|03:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 1 ОТ
|7.03
|05:30
|
Колорадо – Детройт
|- : -
|7.03
|06:00
|
Анахайм – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|63
|105
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97