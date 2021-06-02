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Токкет является основным претендентом на пост главного тренера «Рейнджерс»

17:19
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57-летний канадский специалист Рик Токкет, ранее возглавлявший «Аризону», провел переговоры с «Рейнджерс», сообщает журналист Джон Гамбадоро.

Токкет работал с «Аризоной» с июля 2017 года. За это время «Койотс» лишь один раз выходили в плей-офф. Ранее он работал ассистентом тренера в «Тампе» и «Колорадо».

«Рейнджерс» также получили разрешение на переговоры с бывшим главным тренером «Вегаса» Жераром Галланом. В число возможных кандидатов вошел и канадец Боб Хартли, приведший «Авангард» к победе в Кубке Гагарина.

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