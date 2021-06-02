Паризе заявил, что не намерен покидать «Миннесоту»

Форвард «Миннесоты» Зак Паризе рассчитывает осенью принять участие в предсезонных сборах команды.

«Подписывая контракт, всегда исходишь из того, что отработаешь его полностью. Я понимаю, что все меняется, но мне всегда нравилось играть здесь. Так что нет... я не хочу играть где-то еще. Контракт остается в силе, и я планирую быть здесь на сборах перед следующим сезоном. Других указаний не поступало. Таковы мои планы, и я не хочу заниматься спекуляциями.

У меня нет никаких проблем с тем, чтобы прибыть на сборы в хорошей форме. Сейчас у меня такой настрой. Всегда хочется начать сезон с чистого листа, когда места в заявке еще есть. Я уверен, что если вакансии будут, я смогу занять одну из них. Я рассчитываю на это. Посмотрим, что из этого получится", — цитирует Паризе русскоязычный сайт НХЛ.

13-летний контракт форварда на 98 миллионов долларов, который он подписал с «Миннесотой» 4 июля 2012 года, будет действовать в течение еще четырех сезонов.

В нынешнем сезоне 36-летний Паризе провел 45 матчей НХЛ, в которых набрал 18 (7+11) очков.