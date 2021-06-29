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Токкет претендует на пост главного тренера «Баффало»

16:00
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Бывший главный тренер «Аризоны» Рик Токкет входит в список кандидатов на пост главного тренера «Баффало», сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

При этом не исключен вариант, при котором «Сэйбрз» возглавит Дон Грэнато, руководивший командой после отставки Ральфа Крюгера по ходу сезона.

57-летний Токкет покинул должность главного тренера «Аризоны» после четырех сезонов работы. При нем команда один раз вышла в плей-офф.

Ранее он работал в «Питтсбурге» на должности ассистента главного тренера и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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