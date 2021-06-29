Церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет 15 ноября

Церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы состоится 15 ноября в Торонто, информирует сайт НХЛ.

Церемония должна была пройти еще в ноябре 2020 года, но была перенесена из-за пандемии.

Теперь мероприятие пройдет в другом здании впервые с 1993 года. Ранее церемония проходила в Брукфилд-плейс.

В Зал славы будут введены Джером Игинла, Мариан Хосса, Кевин Лоу, Даг Уилсон, Кен Холланд и Ким Сен-Пьер.