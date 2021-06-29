Церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет 15 ноября
10:53
Церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы состоится 15 ноября в Торонто, информирует сайт НХЛ.
Церемония должна была пройти еще в ноябре 2020 года, но была перенесена из-за пандемии.
Теперь мероприятие пройдет в другом здании впервые с 1993 года. Ранее церемония проходила в Брукфилд-плейс.
В Зал славы будут введены Джером Игинла, Мариан Хосса, Кевин Лоу, Даг Уилсон, Кен Холланд и Ким Сен-Пьер.
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