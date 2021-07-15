The Athletic: Тарасенко может перейти в «Вашингтон» в обмен на Кузнецова

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может перейти в «Вашингтон», сообщает 15 июля The Athletic. В обратном направлении может проследовать Евгений Кузнецов.

Препятствием к сделке может стать то, что у Кузнецова контракт рассчитан еще на четыре сезона (на два больше, чем у Тарасенко), а его среднегодовая зарплата составляет 7,8 миллиона долларов в год (у Тарасенко — 7,5 миллиона).

29-летний Тарасенко в прошлом сезоне провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф у него 4 матча и 2 (2+0) очка.

У 29-летнего Кузнецова 41 матч в регулярном чемпионате и 9 (20+9) очков. В плей-офф он провел 3 матча без результативных действий.