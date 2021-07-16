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Шалунов в следующем сезоне может перейти в НХЛ, но не в «Чикаго»

00:36
Максим Шалунов. Фото ХК ЦСКА
Максим Шалунов. Фото ХК ЦСКА
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Агент нападающего ЦСКА Максима Шалунова Шуми Бабаев заявил в четверг, что «Чикаго» разрешил ему искать другую команду в НХЛ, сообщает The Athletic. В то же время игрок по-прежнему желает подписать контракт с «Блэкхокс», которым принадлежат права на игрока.

На данный момент у «Чикаго» нет места в составе для Шалунова. У нее даже нет места для всех возвращающихся и новых нападающих в следующем сезоне.

По информации источника, «Чикаго» может обменять Шалунова, если Бабаев найдет клуб. Россиянину в январе исполнится 29 лет.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Шалунов набрал 35 (18+17) очков за ЦСКА в 52 матчах. В плей-офф он отыграл 22 встречи и отметился 18 (12+6) очками.

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Евгений Козинов все материалы автора

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