The Athletic: Кузнецов возобновил тренировки с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов восстановился после болезни. Об этом в социальных сетях сообщил журналист The Athletic Тарик Эль Башир.

Российский хоккеист по причине заболевания пропустил тренировки с командой 6 и 7 ноября, но в среду провел занятие на льду.

Как утверждает источник, пока неизвестно, примет ли форвард участие в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» 9 ноября. Ранее столичный клуб вызвал из фарм-клуба «Херши», выступающего в АХЛ, нападающего Майка Сгарбоссу.

В этом сезоне 31-летний Кузнецов провел 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 5 (1+4) очков.