Овечкин: «У нас много моментов, мы просто не можем забить»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о проблемах команды в этом сезоне.

«Мы испытываем небольшие сложности, но, если посмотреть на все матчи, думаю, у нас было много шансов. Мы просто не могли поразить ворота соперника. Иногда ты не ждешь, шайба рядом — и вдруг ее уже нет, но я думаю, что это просто такой период времени. Не думаю, что кто-то скажет, что он сейчас счастлив. Как я уже сказал, у нас много моментов, мы просто не можем забить», — приводит слова Овечкина пресс-служба столичного клуба.

38-летний Овечкин провел 10 встреч в регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона, набрал 8(2+6) очков.

«Вашингтон» с 11 очками в 10 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.