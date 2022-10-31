Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Панарин в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3) набрал 3 (1+2) очка.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс. Американский форвард забросил две шайбы в матче с «Торонто» (4:3 ОТ).

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Миннесоты» Мэттью Болди. На его счету дубль в игре с «Чикаго» (4:3 Б).