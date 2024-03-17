Тарасов признан первой звездой матча «Коламбус» — «Сан-Хосе»

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Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов признан первой звездой матча против «Сан-Хосе» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин отразил 39 бросков из 41.

Второй звездой встречи стал шведский форвард Александер Нюландер, набравший 3 (2+1) очка.

Третьей звездой матча признан Джонни Годро, на счету которого также 3 (1+2) очка.