«Миннесота» уступила «Сент-Луису», несмотря на гол и результативный пас Капризова

«Миннесота» на выезде уступила «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

В основное время у хозяев забили Джордан Кайру и Брэйден Шенн. У гостей отличились Марко Росси и Кирилл Капризов. Капризов также сделал один результативный пас.

В серии буллитов «Сент-Луис» одержал победу со счетом 2:1, победный бросок выполнил Джордан Кайру. Кирилл Капризов не реализовал свою попытку.

«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 73 очками в 68 матчах. «Сент-Луис» идет на десятой строчке с 73 очками в 67 играх.