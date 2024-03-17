Овечкин забросил 841-ю шайбу в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» — 2:1.

38-летний россиянин отличился на 8-й минуте второго периода.

Этот гол стал для Овечкина 19-м в нынешнем сезоне и 841-м за карьеру в НХЛ.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забить 53 гола.