Тарасенко забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Оттава» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». На 5-й минуте третьего периода счет стал 4:1.

Голом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта заброшенная шайба стала 15-й в текущем сезоне.