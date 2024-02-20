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Сегодня, 05:37

«Каролина» выиграла у «Чикаго». Свечников и Орлов сделали по голевой передаче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» на своем льду переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

Российские хоккеисты хозяев Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по одной голевой передаче.

«Каролина» набрала 71 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Чикаго» — последний в Западной конференции — 33 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

Голы: Бантинг — 13 (Нечас, Друри), 11:45 — 1:0. Нечас — 17, 21:59 — 2:0. Котканиеми — 10 (Орлов, Терявяйнен), 28:22 — 3:0. Ахо — 20 (Свечников, Фаст), 30:52 — 4:0. Фолиньо — 13 (Бедард), 35:23 — 4:1. Бернс — 9 (бол., Ахо, Джарвис), 42:34 — 5:1. Бедард — 17 (бол., Курашев, Т. Джонсон), 47:00 — 5:2. Т. Джонсон — 11 (бол., Бедард, Фолиньо), 49:08 — 5:3. Мартинук — 10 (п.в., Джарвис, Стаал), 58:11 — 6:3.

Вратари: Мартин — Мразек (57:33 — 58:11).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 42 (14+17+11) — 17 (5+4+8).

Наши: Орлов (18.21/2/+2), Свечников (19.17/2/+2) — -.

20 февраля. Роли. PNC Arena. 18909 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 33 23 77
2 Флорида 55 36 19 76
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 52 23 29 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 34 22 76
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 53 33 20 71
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 55 26 29 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 56 15 41 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 57 37 20 80
2 Вегас 55 32 23 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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24.02
25.02
20.02 00:00
Сан-Хосе – Вегас
 0 : 4
20.02 00:00
Калгари – Виннипег
 6 : 3
20.02 00:00
Аризона – Эдмонтон
 3 : 6
20.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 2 : 4
20.02 03:00
Каролина – Чикаго
 6 : 3
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 56 91
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 49
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

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