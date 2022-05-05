Свечников высказался о своем нарушении на Хэмпусе Линдхольме
Российский нападающий «Каролина» Андрей Свечников прокомментировал грубую игру на защитнике «Бостона» Хэмпусе Линдхольме.
«Конечно, мне нравится физическая сторона игры, но мне жаль этого парня. Это был довольно сильный удар, и я был в том месте, где должен был ударить, но он меня не видел. Я должен сделать это, но я чувствую себя плохо и беспокоюсь за него», — цитирует Свечникова nachedeu.
На 18-й минуте Свечников заработал удаление за грубую игру, а спустя 41 секунду штраф на 2 минуты получил российский вратарь Петр Кочетков.
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Калгари - Даллас
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Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
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Сент-Луис
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Якоб Маркстрем
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