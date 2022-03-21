Тарасенко пропустит матч «Сент-Луиса» с «Вашингтоном» из-за болезни

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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» из-за болезни, сообщает сайте"Блюз".

Также в матче из-за травмы верхней части тела не сможет принять участие форвард Роберт Томас.

«Скнт-Луис» сыграет в гостях с «Вашингтоном» 22 марта.

В текущем сезоне Тарасенко набрал 54 (20+34) очка в 55 матчах регулярного чемпионата.