Кузнецов после дебюта за «Каролину»: «Я счастлив здесь, буду делать все, чтобы принести пользу»

Нападающий Евгений Кузнецов рассказал, как воспринял свой обмен из «Вашингтона» в «Каролину».

31-летний россиянин был обменян в «Каролину» 8 марта, «Вашингтон» получил за игрока пик третьего раунда драфта в 2025 году.

9 марта форвард дебютировал за «Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

«У меня даже не было возможности сесть и обсудить все с женой, полностью рассказать ей о ситуации. Я пытаюсь фокусироваться день за днем. К сожалению, «Вашингтону» пришлось меня обменять, но это к лучшему. Я счастлив в «Каролине» и буду делать все, чтобы принести пользу команде.

Я благодарен за то, что оказался здесь. Больше не воспринимаю ничего, как должное. 10 дней назад я был совсем в другом положении. Я был дома, потом меня выставили на драфт отказов, затем отправили в «Херши», и вот, вчера я прилетел в Каролину. Всем, у кого есть проблемы из-за отсутствия мотивации или еще чего-то, надо принять текущую реальность, упорно трудиться и просто верить. Надо искать мотивацию в жизни и стараться ради своих близких, тогда дела наладятся», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кузнецова.

Матч за «Каролину» против «Нью-Джерси» стал для Кузнецова первым в НХЛ с 27 января. С 6 февраля по 2 марта хоккеист проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».