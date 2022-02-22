Тарасенко может сыграть в «Филадельфией»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может вернуться на лед в матче с «Филадельфией». Об этом сообщил главный тренер команды Крэйг Берюбе.

«Влади сегодня выглядел хорошо, и я ожидаю, что он примет участие в следующем матче», — цитирует Берюбе русскоязычная версия сайта НХЛ.

30-летний Тарасенко из-за травмы, полученной в игре с «Монреалем», пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто»

В текущем сезоне россиянин провел 44 матча, в которых набрал 45 (18+27) очков. «Сент-Луис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции.